Sum korupcije in stotisoči na ulicah ga niso stali položaja

Češka manjšinska vlada premierja Andreja Babiša je danes v parlamentu preživela glasovanje o nezaupnici, ki jo je vložila opozicija. Po 17-urni razpravi je nezaupnico ponoči podprlo 85 poslancev, prav toliko jih je bilo proti.

Pet opozicijskih strank, ki so zahtevale glasovanje o nezaupnici, tako v 200-članskem češkem parlamentu ni zbralo potrebne večine. Rezultat je bil pričakovan, saj so ustanovitelja vladajoče populistične stranke ANO podprli koalicijski socialdemokrati (ČSS), poslanci komunistične stranke (KSČM), ki sicer podpira manjšinsko vlado, pa so se glasovanja vzdržali.

Glasovanje o nezaupnici so spodbudile obtožbe o korupciji, ki so v nedeljo v Pragi sprožile demonstracije proti premierju. Te so bile največje v zadnjih 30 letih, na ulice se je podalo več sto tisoč ljudi.

Babišu očitajo, da se je neupravičeno okoriščal z evropskimi sredstvi. Nanj letijo tudi očitki konflikta interesov. A 64-letni Babiš, ustanovitelj poslovnega imperija, vse očitke o korupciji zavrača, prav tako odklanja dialog z demonstranti.

Protestniki, zbrani pod okriljem mreže Milijon trenutkov za demokracijo, so zahtevali neodvisno preiskavo milijarderja in njegov takojšen odstop s premierskega položaja. Peticijo s temi zahtevami je podpisalo že več kot 400.000 ljudi.