Sum okužbe z ebolo na Švedskem, v Kongu drugi največji izbruh v zgodovini

Omenjenega mladega moškega, ki je trenutno v izolaciji, so sprva na zdravljenje sprejeli v bolnišnici Enköping, ki se nahaja približno 80 kilometrov od Stockholma, nato pa so ga okoli 7. ure zjutraj premestili v bolnišnico Uppsala University.

Oblasti so potrdile, da so na bolniku že opravili testiranje, rezultati pa naj bi bili znani v poznih petkovih urah.

Ebola se med ljudmi prenaša preko stika s krvjo in drugimi telesnimi tekočinami in izločki, bolnika ali okuženih živali.

Primeri okužbe z virusom ebole so v Evropi izjemno redki. Leta 2015 so en primer zabeležili v sosednji Italiji, leto pred tem pa v Španiji in Veliki Britaniji.

V Kongu v novem izbruhu ebole umrlo že 368 ljudi

Omenjeni mladi moški je tri tedne preživel v državi Burundi v osrednji Afriki, na Švedsko pa se je vrnil pred približno tremi tedni.

Burundi meji tudi na Demokratično republiko Kongo, kjer se soočajo z drugim največjim izbruhom ebole v zgodovini. Izbruh virusa se je začel avgusta preteklo leto, do sedaj pa je za posledicami te smrtonosne bolezni umrlo že 368 ljudi, zabeležili so 608 primerov okužbe. Ebola sicer velja za bolezen z visoko stopnjo smrtnosti.

Središče najnovejšega izbruha ebole v Kongu je na severu, v provinci Kivu, primere pa so zabeležili tudi v sosednji provinci Ituri. Obe provinci veljata za najgosteje poseljeni v državi in mejita na Ugando, Ruando in Južni Sudan.

A težave na severu države ne povzroča zgolj ebola, temveč tudi oborožene skupine in spopadi. Združeni narodi ocenjujejo, da približno pol milijona beguncev in notranje razseljenih ljudi potuje skozi provinci, kar predstavlja tveganje za širitev ebole. V zadnjih mesecih se je stopnjevalo tudi nasilje med vladnimi silami in oboroženimi skupinami v času pred predsedniškimi volitvami. Mesto Beni v provinci Kivu namreč velja za trdnjavo opozicije Kabili.