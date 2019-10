V Sloveniji imamo težavo dobrih praks korporativnega upravljanja ali vsaj obnašanja. Poleg menjave Petrolove uprave se je to pokazalo tudi v primeru Telekoma, ko se nadzorniki niso udeležili skupščine delničarjev, na kateri so zamenjali Rudolfa Skobeta. Menjave zavite v tančico skrivnosti puščajo vtis, da za njimi stoji politika, a to so zanikali tako premier kot tudi stranki SD in SAB.