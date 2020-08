Živahna 100-letnica, ki ne zamudi nobene nogometne tekme in obvlada računalnik

Si predstavljate, da pri dopolnjenih 100 letih poslušate rock, ne zamudite nobene nogometne tekme, odgovarjate na maile in se pogovarjate po Skypu. Vse to in še mnogo več počne vitalna Koprčanka Olga Ogrin. Kljub svojim častitljivim letom je še popolnoma samostojna in s ponosom pove, da je v življenju počela marsikaj. Bila je učiteljica, modna oblikovalka in šivilja.