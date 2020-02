Super Bowl: ogromne količine hrane, spektakularni nastopi in vrtoglave cene oglasov

Za Američani je športni dogodek leta, ki po priljubljenosti zaostaja le za finalom Lige prvakov. A Super Bowl je mnogo več kot to. Večini bolj kot zmagovalec ali poraženec v spominu ostane polčas. Letos sta Shakira in Jennifer Lopez v dvanajstih minutah zapeli 20 njunih najbolj znanih skladb in poskrbeli, da nihče od gledalcev ni ostal ravnodušen.