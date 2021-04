Superliga pred razpadom, vztrajata le še Real Madrid in Barcelona

Klubi so začeli kot po tekočem traku odpovedovati sodelovanje v Superligi. Prva je tekmovanje zapustila šesterica angleških klubov in tudi eden od pobudnikov lige, predsednik Juventusa Andrea Agnelli, je dejal, da ob odstopu angleške šesterice tekmovanje ne more naprej. Kakšni so otoški odzivi na vrtoglavo hitri propad evropske Superlige, ki se gotovo ne bi zgodil, če se mu ne bi uprli navijači angleške velike šesterice? V studiu se nam je pridružil Primož Gliha, slovenska nogometna legenda.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:57 audio-control-play-line Iz SVETA: Klavrn propad Superlige 03:00 audio-control-play-line Iz SVETA: Gost Primož Gliha icon-chevron-left icon-chevron-right