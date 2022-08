Suša povzročila škodo v višini 65 milijonov evrov

Kmetje po državi sporočajo, da bo letošnje poletje slabše od tistega izpred petih let, ko je bilo škode za 65 milijonov evrov. Škode, ki je bila posledica suše. Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in podatkih Agencije RS za okolje se kmetijska suša pojavlja skoraj po vsej Sloveniji, med najbolj prizadetimi regijami so obalno-kraška, Kras z Brkini, del Gorenjske, Bela krajina, celotno Podravje. Na kmetiji Ivana Gregorca pravijo, da je za koruzo letos že prepozno, skrbi jih krma čez zimo.