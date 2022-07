Suša še vedno pustoši po Evropi, kmetje obupani nad pridelki

Požari in posledično suša so prisotni tako v tujini kot tudi pri nas. Zaradi nje najbolj trpijo kmetje. Pri nas je torkov dež tla le namočil, da bi se razlika poznala na rastlinah, bi ga moralo zapasti vsaj dvajsetkrat toliko. Zaradi pomanjkanja dežja in visokih temperatur, ki vodijo do nizkih rečnih vodostajev, so tudi ribiške družine že prepovedale ribarjenje po nekaterih rekah. Zemlja pri slovenskih kmetih pa je tako izsušena, da so poljščine pol manjše, kot bi morale biti. Suša sicer pesti celotno Evropo. Na Slovaškem je celo presahnila reka, ki, kot pomnijo tamkajšnji prebivalci, ni presahnila še nikoli.

