Susan Hussey vodjo dobrodelne organizacije spraševala, od kod prihaja

Rasni vihar v palači! To je eden od naslovov v britanskem tisku, s katerim so pospremili za kraljevo družino in monarhijo škodljivi "dogodek" na sprejemu, ki ga je za dobrodelne organizacije v Buckinghamski palači priredila kraljica spremljevalka Camilla. Na sprejemu je 83-letna aristokratka, lady Susan Hussey, nagovorila eno od povabljenk, temnopolto Ngozi Fulani. Aristokratka je vodjo londonske dobrodelne organizacije vztrajno spraševala, od kod prihaja. Ob tem so se neprijetno počutili tudi drugi gosti v bližini. Lady Hussey je odnehala šele, ko ji je Fulani odgovorila, da je rojena na Otoku in da so se njeni starši v Veliki Britaniji naselili v petdesetih letih.