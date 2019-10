Davidova mama pred sodiščem: Sodijo naj raje morilcem mojega sina

"To, da se je prijel za orožje, nakazuje na to, kako napeta je bila situacija, in tu se pojavi dvom v njegovo nepristranskost. Sodišče je moralo prekiniti postopek in zdaj nam ne preostane drugega, kot da čakamo," je pojasnil Malešević.

Radanovićeva je bila na razpravo pozvana, v nasprotnem primeru ji je grozila aretacija. A sodišče je obravnavo preložilo, saj je njen odvetnik Milan Malešević zahteval izločitev policista policijske postaje Banjaluka iz postopka. Policist je bil istega dne vpleten v incident na trgu, kjer ga je napadla skupina ljudi. Pri tem so mu strgali uniformo, on pa je potegnil orožje, zaradi česar poteka ločeni postopek.

'Namesto morilcem sodite materi'

"Ne vem, česa sem kriva, zakaj moram biti tu in zakaj me maltretirajo. Današnji dan je sramota za to državo, enostavno smo dosegli dno," je z Davidovo sliko v roki novinarjem povedala Radanovićeva. Sodišče je pozvala, naj sodi morilcem njenega sina. "Imam dva otroka, tretjega ste mi ubili. Iščite morilce, ne pa, da sodite materi." Povedala je tudi, da živi v Avstriji in ne ve, ali bo decembra lahko prišla na obravnavo.

Pred stavbo sodišča so se zbrali člani skupine Pravda za Davida, ki so na transparente napisali: "Ustavite represijo policije nad nami!" in "Namesto morilcem sodite materi. Pravica? Sramota!"

Ozren Perduv je povedal, da je za 3. decembra napovedano sojenje 30 članom njihove skupine. "Namesto, da bi preganjali tiste, ki so odgovorni za zločin, se oni ukvarjajo z nami,"je dejal, a poudaril, da verjame v neodvisnost sodišča, da bo ovrglo obtožbe, ki jim jih je "podtaknila" policija.