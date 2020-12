Švedinja sina v prisilni izolaciji zadrževala skoraj tri desetletja

Iz Švedske prihaja pretresljiva vest o 70-letni ženski, ki je skoraj tri desetletja v prisilni izolaciji zadrževala sina. Danes 41-letnega sina je pred dnevi v zanemarjenem stanovanju, polnem umazanije in smradu po urinu ter gnilobi, našla sorodnica. Švedinja je sina izpisala iz šole, ko je bil star 12 let. Ko so sorodniki slišali, da je 70-letnica v bolnišnici, so se odpravili v stanovanje v predmestju Stockholma, kjer so našli poškodovanega in podhranjenega moškega, ki je komaj spregovoril.

