Diplomatski spor: začelo se je z 'odstranitvijo' turistov iz hotela

Če so bile pred dnevi ZDA zaradi uvedbe novih carin kitajski sovražnik številka ena , je zdaj prvo mesto na "sovražni lestvici" zasedla Švedska. Vse se je začelo v prvi polovici septembra, ko je na spletu zaokrožil video kitajskih turistov, ki naj bi jih švedska policija "nasilno odstranila" iz nekega hotela v Stockholmu. Kitajec in njegovi starši so v hotel prišli okoli polnoči – več kot 12 ur pred nastopom njihove rezervacije. Turisti so zaposlene prosili, če lahko prespijo v hotelski avli, ker pa so jih v hotelu zavrnili, jih je švedska policija "pospremila" iz hotela. "Ubijajo nas, ubijajo nas!" se sliši iz ust obupanega Kitajca, ki, potem ko se ga policistka dotakne, dramatično pade na tla. Njegova mati se medtem plazi po tleh in neprekinjeno joka ter prosi za pomoč.

Pozneje je bil video objavljen na kitajskih družbenih omrežjih, na katerih si ga je ogledalo na milijone ljudi, v komentarjih pa so se "kresala" različna mnenja. Nekateri so kritizirali švedsko policijo, ker naj bi z njimi ravnala zelo grdo, čeprav iz videa to sicer ni razvidno, drugi pa so opozorili na preveliko dramatiziranje družine. Kitajec je za kitajske državne medije celo povedal, da so jih Švedi nato odpeljali na pokopališče, kjer naj bi jih pretepali in jim grozili, da jih bodo pustili same v gozdu med divjimi živalmi. Švedske oblasti so navedbe zanikale in dodale, da so turiste odpeljali le do bližnje postaje podzemne železnice.

Kitajsko veleposlaništvo na Švedskem je medtem po ogledu videa zahtevalo opravičilo švedske vlade, saj naj bi dejanja policije kršila osnovne človekove pravice kitajskih državljanov. Oglasil pa se je tudi direktor hotela, ki je medijem povedal, da je družina sobe rezervirala na napačen dan, ko pa so ji to povedali, ni želela oditi, zaposlene na recepciji pa je verbalno napadla.

Diplomatski spor pa je pred dnevi dosegel vrhunec, ko je švedska satirična televizija predvajala oddajo, kjer se je voditelj deset minut posmehoval na račun kitajskih turistov. Za te je pripravil "priročnik" vedenja v tujini, med drugim jih opozarja, da zunaj Kitajske nista dovoljeni prehranjevanje s psi in opravljanje potrebe v javnosti. Švedski voditelj med drugim opozori, da so Kitajci rasisti, medtem ko Švedska sprejema različne ljudi – temnopolte, Arabce, jude in "celo" homoseksualce.