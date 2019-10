Švedski kralj petim vnukom ukinil kraljevski status

Po mnenju nekaterih opazovalcev je odločitev švedskega kralja, ki so jo v ponedeljek predstavili javnosti, odsev širših razmišljanj. Švedski zgodovinar Dick Harrison je pojasnil, da se je kraljeva družina v 100 letih precej razširila, in da so mnogi menili, da ni treba z javnimi sredstvi plačati toliko članov ter jih imeti na voljo za uradne dolžnosti, piše britanski BBC.

Odločitev je povezana tudi s sodobnimi potrebami kraljeve družine

Ukinitev statusa bo mladim omogočila, da zaživijo 'normalno' življenje, meni Harrison:"Ne bo se jim treba obremenjevati s tem, da so ograjeni. Postali bodo običajni ljudi, vendar še vedno člani kraljevega kluba," ga citira BBC.

A nekateri so bili nad tem kraljevim korakom, o katerem naj bi razmišljal že leta, vendarle presenečeni.

Švedski časnik Expressen je ocenil, da bo peterica kraljevih vnukov končno sneta s kraljevih vajeti. Se bo pa hkrati povečal pritisk na prestolonaslednico Victorio in njena dva otroka, princeso Estelle in princa Oscarja, ki sta kraljevski status ohranila, saj sta v neposredni liniji za nasledstvo švedskega prestola.

Carl XVI. Gustaf je kraljevski status ukinil trojici otrok princese Madeleine in njenega soproga, ameriško-britanskega poslovneža Christopherja O'Neilla, ter sinovoma princa Carla Philipa in njegove soproge, princeseSofie.

Vsi bodo ohranili nazive

Nazivi princ, princesa ali vojvoda, vojvodinja jim torej ostanejo. Še naprej bodo tudi člani kraljeve družine, ne pa kraljeve hiše. Življenje Alexandra in Gabriela, sinov Carla Phillipa, ter otrok Madeleine - Leonore, Nicolasa in Adrienne, naj bi bilo poslej bolj zasebno in bolj 'običajno'. Vsi so trenutno stari od dveh do pet let.

Princesa Madeleine je sama prek Instagrama pozdravila očetovo odločitev, saj bodo njeni otroci po njenih besedah sedaj imeli večje možnosti, da v prihodnosti svoja življenja razvijajo kot zasebne osebe.

Kraljeva odločitev se ne nanaša na Madeleine in njenega brata, Carla Philipa ter soprogo slednjega, Sofio. Ti bodo glede na sporočilo kraljeve hiše še naprej delali za neprofitne fundacije in organizacije, ki so jih ustanovili ali pri katerih sodelujejo. Poleg tega bodo, glede na odločitev kralja, še naprej opravljali uradne dolžnosti.