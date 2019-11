Švedsko tožilstvo opustilo preiskavo Assangea zaradi posilstva

Švedski tožilci so sporočili, da so opustili preiskavo očitkov o posilstvu proti soustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu. Očitki o posilstvu so se sicer pojavili leta 2010, Assange pa je slednje vseskozi zanikal.

Švedsko tožilstvo je opustilo preiskavo Juliana Assangea zaradi posilstva. Soustanovitelja Wikileaksa so posilstva obtožili leta 2010. Assange, ki je zanikal vse očitke, se je izognil izročitvi Švedski tako, da je ekvadorsko vlado prosil za azil. Na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu se je skrival zadnjih sedem let, dokler mu Ekvador ni odvzel azila. Britanska policija ga je aretirala, sodišče pa ga je obsodilo na 50 tednov zapora zaradi kršitve pogojnega izpusta. Trenutno se nahaja v londonskem zaporu Belmarsh. Zgodbo dopolnjujemo. Preberite še več kasneje. Julian Assange. FOTO: AP