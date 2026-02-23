Svet čipov in digitalnih vesolj, a kako sploh deluje računalnik?

Od osembitnih igric do umetne inteligence, od počasnih modemov do trenutnega prenosa filmov. Računalnik je kot kuhinja: procesor je kuhar, pomnilnik oziroma RAM je kot delovni pult, disk shramba, grafična kartica pa je ekipa stotih kuharjev, ki hkrati režejo zelenjavo. Pred 30 leti so nastale računalniške igre, ki so imele le nekaj barv, če si imel grafično kartico. Danes grafične kartice poganjajo umetno inteligenco. Boštjan Špetič iz ljubljanskega Računalniškega muzeja je razkril, kako računalniki oblikujejo naš vsakdan in prihodnost digitalnega sveta. Da tehnologije ne vidi le kot prihodnost, ampak tudi kot zgodovino, pravi. In kako smo prišli od pikslov do digitalnih svetov brez konca? In kam nas pelje naslednja revolucija?