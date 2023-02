Zaradi prenizkih pokojnin sta Zveza društev upokojencev in sindikat upokojencev predlagala dvig pokojnin, o čemer je danes odločal tudi svet zavoda za pokojninsko zavarovanje in izračunal finančne učinke takšnega dviga. Svet pokojninskega zavoda je potrdil in predlaga vladi 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin za vse upokojence in dodatno 1-odstotno za upokojene do vključno leta 2011.