Svet žaluje: miljoni prižigajo sveče in prinašajo cvetje v spomin Diegu Maradoni

Na tisoče Argentincev se je poslovilo od svojega nogometnega boga, Diega Armanda Maradone. Argentinski predsednik je v državi razglasil tridnevno žalovanje in svojo predsedniško palačo namenil tudi za zadnje slovo od zlatega dečka, ki je Argentini prinesel naslov svetovnega nogometnega prvaka leta 1986. Krsta je že od jutra v palači Casa Rosada, pokrita z argentinsko zastavo in dresom z večno desetko. Tudi pogreb bo v predsedniški palači. Žaluje ves nogometni svet, ob Argentini pa najbolj Neapelj, kjer je Maradona igral. Tudi tam so razglasili dan žalosti.