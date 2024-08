Svete maše pred baziliko Marije Pomagaj se je letos udeležilo 4000 ljudi

Vročina ni ustavila vernikov, ki so na krščanski praznik Marijinega vnebovzetja že tradicionalno zasedli največje romarsko središče pri nas, Brezje. Kot zanimivost, Marijino vnebovzetje je po tem, ko so se med kristjani širile tri resnice o njeni smrti, kot verska resnica staro šele 74 let, saj je šele Pij XII. Marijino vnebovzetje zapisal v apostolsko ustavo. Danes je to eden največjih krščanskih praznikov, ki napolni Marijine cerkve, po Slovenji imamo temu dogodku posvečenih kar 107 cerkva. Vedno pa je največ vernikov prav na Brezjah.