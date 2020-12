Svete maše znova dovoljene, vlada poziva k spoštovanju zaščitnih ukrepov

V soboto se, po pismu ljubljanskega nadškofa, naj vlada odpravi prepoved verskih obredov, znova odpirajo cerkveni objekti in tako bodo možne tudi maše. Slovenski škofje so vnovično dovoljenje verskih obredov enotno pozdravili, vernike pa naprošajo, da spoštujejo vse zdravstvene in varnostne omejitve. In kakšne bodo? Predvsem pa, kako bo s polnočnicami. Jih bomo smeli obiskati? Policijska ura namreč še vedno velja.