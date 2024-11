Sveti Martin, ko se mošt spremeni v vino

V Sloveniji praznujemo god svetega Martina. In seveda največje martinovanje tudi letos poteka v Mariboru na trgu Leona Štuklja, kjer je še dopoldne tekel mošt, zdaj pa že nekaj ur vino. Ne trilogija, letošnje martinovanje na Štajerskem je imelo kar štiri dele. In s svetim Martinom je doseglo oziroma dosega svoj vrhunec. Štajersko novo leto privabi na mariborski trg Leona Štuklja tudi do 20 tisoč obiskovalcev od blizu in daleč. Praznovanje, za katerega si marsikdo želi, da bi postalo kar državni praznik. Kakšna bo letos letina?