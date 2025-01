Sveti Štefan: Blagoslov konj in predstava v Lipici

Katoliki praznujejo god sv. Štefana, zavetnika kamnosekov, priprošnjika pri glavobolih in zaščitnika konj. Na Štefanovo zato v mnogih župnijah blagoslavljajo konje. Tako so blagoslov že tradicionalno opravili tudi v zibelki vseh lipicancev na svetu, v Lipici. Še pred tem pa so beli lepotci obiskovalcem pokazali delček svojih treningov in kaj vse so se čez leto naučili. Zvok kopit in konjsko rezgetanje sta se razlegala tudi po Šentjerneju, kjer se je zbralo 135 jezdecev iz vse Slovenije.