23 metrov visokemu svetilniku nadeli 'rolerje' in ga preselili v notranjost

23 metrov visoki in 720 ton težki svetilnik Rubjerg Knude so postavili na kolesa (rolerje, kot so dejali organizatorji prevoza) ter ga na tirih premaknili 70 metrov v notranjost. Akcija, ki jo je spremljalo veliko število radovednežev, je potekala bolje, kot so predvidevali. Čeprav so nameravali stavbo v eni uri premakniti "le" za osem metrov, je svetilnik nazadnje na novo lokacijo potoval s kar 12 metri na uro.

Nad celotnim projektom je bdela danska agencija za okolje, ki je za reševalno akcijo porabila pet milijonov danskih kron oziroma 670 tisoč evrov.

Rubjerg Knude so na robu klifa Lønstrup Klint 60 metrov nad Severnim morjem v bližini kraja Hjoerring, postavili leta 1899, ladjam je pot začel kazati decembra 1900. Deloval je do leta 1968. V stavbah poleg so kasneje uredili kavarno in muzej, a so ju leta 2002, ko sta začeli izgubljati boj z erozijo in nanosi peska, zaprli. Napol zakopani in močno poškodovani sta "preživeli" še do leta 2009, ko so ju dokončno porušili.