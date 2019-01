Bi živeli v svetilniku na romantičnem otoku in bili za to plačani?

Svetilnik so na otočku na vhodu v zaliv postavili daljnega leta 1874 in še danes, čeprav hkrati sprejema goste, mornarjem kaže pot. Od 60. let sicer ne potrebuje svetilničarja, saj so ga avtomatizirali, zato pa že zadnjih 40 gostilničarja.

Kandidati morajo imeti izkušnje v gostinstvu in pomorstvu, piše na spletni strani, kjer oglašujejo delovno mesto. Zaželena je tudi odprta, nezapletena osebnost in velika mera pustolovskega duha. Samo navdušenje nad življenjem v romantičnem okolju ni dovolj.

Letna plača za oba je 130 tisoč dolarjev (113 tisoč evrov), njuna naloga pa bo skrbeti za to, da bo svetilnik, ki so ga spremenili v gostišče, nemoteno deloval.

Opravljala bosta hišniška dela, gostom stregla visoko kakovostno hrano ter jih prevažala z obale do svetilnika in nazaj. Zato pa mora vsaj eden od njiju imeti izpit za čoln, ki ga izdaja ameriška obalna straža. "Ljudje mislijo, da je to tako preprosto, kot dobiti vozniško dovoljenje. Ni. če ga nimaš, ga tudi dobil ne bo," je sanje marsikomu uničil župan bližnjega Richmonda Tom Butt.

Gostišče s petimi sobami je odprto štiri dni na teden. Gostom ponujajo izbrane jedi (kuharji, vabljeni), organizirajo pa tudi posebne dogodke, na primer poroke. Izzivov več kot dovolj, enega predstavlja tudi dostop do otoka. Od priveza za čoln do svetilnika vodi lestev, ki je v času oseke visoka več kot tri metre in pol. Tudi vsega udobja sodobnega življenja na otoku ne gre pričakovati. Med drugim je treba varčno ravnati vodo, ki je ni v izobilju. Tuširanje je, na primer, dovoljeno le gostom, ki ostanejo več kot eno noč.

Nova zaposlena bosta delo prevzela aprila. Na otoku bosta zamenjala Jillian Meeker in Cheja Rogersa. Ona je talentirana kuharica, on je pomorščak, ki je preplul svet. Po dveh letih na otoku par zdaj išče nove izziv.