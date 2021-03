Svetina: 'Delovanje okoljskega ministra ni skladno z demokratičnimi standardi'

Bodo nevarni industrijski objekti po novem lahko stali na vodovarstvenih območjih in tako ogrožali pitno vodo? Takšno izjemo je namreč na odboru za infrastrukturo sprejela koalicija, ki med drugim ureja možnost posega v prostor na priobalnih in vodnih zemljiščih. Novost je dvignila na noge okoljevarstvenike, za nesprejemljivo jo je označil NIJZ, odzval se je tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. Ta je kritičen do postopkov, ki jih ministrstvo za okolje in prostor vodi v povezavi s pripravo osnutka novega zakona o varstvu okolja. A minister Vizjak odgovarja, da bodo o vsaki gradnji odločali posebej.

