Svetlana Makarovič v boju za Prešernovo nagrado za življenjsko delo

Že dolgo ni bilo proslave ob kulturnem prazniku, o kateri bi se toliko govorilo že pred začetkom, kot letos. Za to je poskrbela Svetlana Makarovič, ki je le nekaj dni pred proslavo izrazila željo, da dobi nazaj to, kar je njeno, in sicer Prešernovo nagrado za življenjsko delo, ki jo je pred dvaindvajsetimi leti zavrnila. Upravnemu odboru Prešernovega sklada je Makarovičeva uradno predlagala vrnitev Prešernove nagrade, a še vedno ni jasno, ali ji bodo nagrado tudi vročili. Jasno je, da bo na proslavo Makarovičeva prišla in povedala to, kar želi povedati. Zakaj je najvišjo nagrado v kulturi sploh zavrnila? Zaradi patra Rupnika, ki je takrat po njenem mnenju nagrado dobil mimo pravil.