Svetovna elita v Davos na razprave o okolju z rekordnimi 1500 zasebnimi leti

V švicarskem Davosu v tem tednu poteka Svetovni gospodarski forum, na katerem svetovni voditelji in gospodarstveniki govorijo tudi o podnebnih spremembah, ki dominirajo na letošnjem seznamu globalnih tveganj, tako po verjetnosti kot po možnem vplivu.

In kljub temu, da je bil že prvi dan namenjen predvsem okoljskim spremembah, sir David Attenborough pa je opozoril, da je naš planet tik pred uničenjem ter, da je skrajni čas, da začnemo bolj spoštovati naravo, ga očitno udeleženci ene najbolj prestižnih konferenc na svetu niso poslušali.

V tem tednu bo namreč po mnenju strokovnjakov v Davos priletelo in iz njega odletelo kar 1500 letov z zasebnimi letali. Politični voditelji in gospodarstveniki se odločajo za vedno večja in predvsem dražja letala, glede na analizo, ki je razkrila tudi, da se je število zasebnih poletov samo v lanskem letu povečala za 11 odstotkov, poroča The Guardian.