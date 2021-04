Svetovni dan avtizma: treba jim je zagotoviti ustrezno mesto v družbi

Spoznajte Darjanain Nikolasa Odžića, nadobudna in vedoželjna sedemletna bratca, ki s svojo energijo navdušujeta vse okoli sebe. "Od rojstva naprej sta bila čisto v redu, normalna otroka. Razvoj je bil normalen, vse je potekalo, kot bi moralo," razlaga mama Suzana Odžić. Rodila sta se kot povsem običajna fantka, diagnozo so jima postavili šele pri dveh letih in takrat se mi je svet postavil na glavo, razlaga njuna mama. "Vse se ti poruši. Tudi tiste želje in sanje, ki jih imaš za svoje otroke takrat, ko se rodijo, in takrat, ko rastejo–vse nekako splava po vodi," še dodaja mama.

Sledile so številne terapije, posebna hrana in zdravljenje, vendar dečka nista govorila. Odžićeva si je najbolj od vsega želela, da bi lahko kdaj slišala njuna glasova. In pri treh letih in pol sta prvič spregovorila. Odžićeva se spominja:"Tega se spomnim v živo, zelo vesel dan je bil. Kasneje smo šli v dvigalo, med spuščanjem pa kar naenkrat slišim, kako govori številke v polomljeni angleščini. Takoj sem vedela, da bomo naprej komunicirali v angleščini."In tako je tudi danes, štiri leta kasneje. Nikolasa smo vprašali, kakšne barve rože vidi in ali jih ima rad: "Roža je bela in rumena." Darjan pa je na vprašanje, katere športne igre igra, odgovoril:"Igram košarko, ker jo imam rad." "Zdaj že iščeta vsebine v ruskem, turškem in srbskem jeziku. Se vidi, da ju to zanima, ker sama iščeta te vsebine,"pojasnjuje Odžićeva.

Življenje z avtizmom je izziv in še večji izziv je postalo v času pandemije, ko so bile tovrstne družine postavljene pred marsikatero oviro. "Pandemija še poslabšuje situacijo. Pri otrocih in mladostnikih ugotavljamo, da te spremembe rutine– danes je vrtec, jutri ni vrtca in šole– še dodatno poslabašajo situacijo za te otroke,"razlaga Sabina Korošec Zavšek iz Zveze za avtizem Slovenije."Pri odraslih je problem vezan na nezaposlenost. Z epidemijo se še dodanto slabša njihov socialno-ekonomski položaj v družbi,"še dodaja.

In čeprav je svet Darjana in Nikolasa včasih drugačen, se od njiju lahko veliko naučimo. "Nikoli ne obupaj, vojak. Da, gospod," uči Darjan.