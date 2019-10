Šestega oktobra obeležujemo svetovni dan cerebralne paralize, ki letos poteka pod sloganom "Jaz sem tukaj". Gre za družbeno gibanje, katerega cilj je širše predstaviti to možgansko okvaro, spregovoriti o njej in se zavzeti za takšno skupnost, ki jo bo sprejemala brez predsodkov. V Sloveniji s to boleznijo živi 4000 ljudi, na svetu pa okoli 17 milijonov.