Svetovni dan dojenja: 'Zaščitni faktorji v materinem mleku otroka ščitijo pred nekaterimi boleznimi'

Dojenje je intimna vez med materjo in njenim dojenčkom in predstavlja enega prvih stikov takoj po rojstvu. Je tudi naravni način prehrane za dobro rast in razvoj novorojenčka, saj je žensko mleko popolnoma prilagojeno potrebam otroka. Obeležujemo svetovni dan dojenja, zato tudi v slovenskem društvu za laktacijo in dojenje poudarjajo pomen tega primarnega načina prehranjevanja. In poudarjajo, da dojenje le v nekaj odstotkih primerov steče samodejno, čez noč, velika večina žensk ga vzpostavlja dneve, celo tedne. S tem ni nič narobe, pravijo strokovnjaki, pomembno je, da poskusijo.

icon-expand