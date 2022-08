Tudi mačke imajo svoj dan

Ste vedeli, da je danes svetovni dan mačk? Če imate kakšno doma, ji le na ta njihov praznik privoščite kakšen priboljšek ali dva. Na svetu naj bi sicer živelo več sto milijonov mačk, udomačevali pa naj bi jih, sodeč po zadnjih odkritjih, že 7500 let pred našim štetjem v zahodni Aziji. Dolgo so že z nami in morda prav to pojasni, da so očitno za komunikacijo z nami razvile svojo govorico: mijavkajo namreč zgolj za sporazumevanje med ljudmi. No, mladički mijavkajo, ko želijo priklicati svojo mamo.