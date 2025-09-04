Svetli način
Svetovni dan preprečevanja samomora: strokovnjaki spodbujajo k pogovoru

Ljubljana, 04. 09. 2025 18.37 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Vsak izmed nas se v življenju kdaj znajde v hudi stiski in takrat potrebujemo pomoč. Nekateri pa žal ne najdejo izhoda, zato so strokovnjaki pred svetovnim dnem preprečevanja samomora spodbujali pogovor o stiskah. S pogovorom se odpremo, zaupamo in ko o tem spregovorimo, pogosto spoznamo tudi, da nismo sami, da se v stiski znajde še marsikdo. Pogovarjali smo se tudi s fantom, ki je šel skozi to preizkušnjo.

