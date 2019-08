26. avgust je namenjen našim najboljšim štirinožnim prijateljem. Čistokrvnim, tistim, z rodovnikom in tistim brez, mešančkom, skratka vsem, ki nam že stoletja delajo družbo, pomagajo, rešujejo in nas tolažijo. Da smo Slovenci veliki ljubitelji psov, priča podatek, da je trenutno v registru na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin registriranih 234.704 psov.