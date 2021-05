Svetovni dan svobode medijev: začetek zbiranja sredstev za pomoč STA

Svetovni dan svobode medijev je v Sloveniji med drugim posvečen tudi razmeram na Slovenski tiskovni agenciji. Stekla je donatorska kampanja 'Za obSTAnek', da bi premostili finančno situacijo, v kateri se je znašla. Mineva namreč 123 dni, odkar STA že opravlja javno službo brez plačila zanjo od Vlade RS. In to kljub temu da je vso zahtevano dokumentacijo že dvakrat poslala vladi. Zato je Društvo novinarjev Slovenije tudi uradno naznanilo začetek kampanje zbiranja sredstev za pomoč STA. Kampanja bo tekla maja, z njo pa želijo zagotoviti obstoj profesionalnega, neodvisnega in nepristranskega javnega servisa.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:18 audio-control-play-line Iz SVETA: Objava Aleša Hojsa o STA 02:39 audio-control-play-line Iz SVETA: pomoč STA icon-chevron-left icon-chevron-right