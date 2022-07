Mednarodni dan umetne oploditve: dostopnost nekoč in danes

To je prelomen trenutek, ustvarjali se bodo mali Frankenštajni, videli bomo tovarne otrok in ti otroci nikoli ne bodo mogli imeti svojih otrok in to je konec človeštva. Tako je bilo in se je pisalo med najbolj zagrizenimi verskimi fanatiki pred 44 leti, ko je na svet prijokalo dekletce Louise Joy Brown. Prvi otrok rojen z medicinskim čudežem. S pomočjo tega nekdaj zdravstvenega dosežka, danes pa rutinskega postopka, se na slovenskih klinikah letno rodi do 1300 otrok. Kako dosegljiv je bil ta pred desetletji in kako je danes?