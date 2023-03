Svetovni dan voda: od onesnaženja do suše

Ste tudi vi eni izmed mnogih, ki zjutraj, preden naredijo karkoli drugega, spijejo kozarec vode? Če nam je to nekaj popolnoma samoumevnega, pa moramo opomniti, da na svetu več kot dve milijardi ljudi nima dostopa do pitne vode. V Sloveniji 98 odstotkov pitne vode prihaja iz podzemlja, zato imajo nanjo vpliv vse človeške dejavnosti in reke, ki so ves čas v povezavi s podzemno vodo. V zadnjih letih smo se v Sloveniji soočali s primeri onesnaženja in borb za ohranitev pitne vode, doživeli pa smo tudi pomanjkanje zaradi suše.