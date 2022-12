Nogometno božanstvo je doma, svetovni nogometni prvaki so pristali v argentinskem glavnem mestu ob pol treh zjutraj in že ob pristanku jih je čakalo na tisoče navdušenih rojakov. Airbus družbe Aerolinas Argentinas je nosil napis "ena ekipa, ena država, ene sanje", na njegovem zadnjem krilu pa sta narisana obraza Lionela Messija in Angela Di Marie, drugega junaka nedeljskega finala, ki je dosegel drugi zadetek proti Franciji.