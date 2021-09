Svetovni voditelji razpravljajo o težavah, ki pestijo svet

Si predstavljate, da v New Yorku srečate brazilskega predsednika, kako kar na pločniku uživa v ameriški pici, ker ga ne spustijo v restavracijo? Ja, New York je te dni poln svetovnih voditeljev, ki sicer na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov razpravljajo o težavah, ki pestijo svet. Od pandemije, globalnega segrevanja, rasizma, do zaostrenih razmer v Afganistanu. A tudi predsedniki držav so samo ljudje, ki se jim lahko zgodi marsikaj.