Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih z 'drive in' gledalci?

V Sloveniji imamo kar lepo število praznikov. Nekateri so dela prosti, drugi pač ne. Bi se pa velika večina strinjala, da bi si še en praznik zaslužil postati dela prost dan: športni praznik poletov v Planici. Letos je bil marca zaradi covida-19 odpovedan, bo pa potekal od 10. do 13. decembra. A vse kaže, da se bo dogodek izvedel brez množičnega občinstva. Ali pač? Govori se namreč tudi o "drive in" tekmi. Torej da bi jo več sto ljudi spremljalo kar iz svojih avtomobilov.

icon-expand