Švico zajelo neurje, v Ženevskem jezeru utonila turistka

V Ženevskem jezeru je utonila ženska, po tem, ko je v času hudega neurja, ki je v soboto zajelo Švico, potonil njen čoln za turistične oglede. V čolnu je bil istočasno še en moški, ki pa se je uspel rešiti in odplavati do drugega plovila, od koder je izstrelil dve svetlobni raketi, je potrdila švicarska policija, ki jo povzema The Guardian.