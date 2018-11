Švicarski volivci bodo v nedeljo odločili, ali kravam in kozam pustiti rast rogov

Podporniki odstranjevanja rogov poudarjajo, da slednje zmanjšuje poškodbe živali, kmet Capaul pa je prepričan, da je ohranitev rogov pomebna zato, ker kravam omogoča medsebojno komunicirajo. Zato se zavzema za to, da bi država švicarskim kmetom za vsako kravo ali kozo z ohranjenimi rogovi namenila subvencije približno 169 evrov na leto. "Krave moramo spoštovati takšne, kot so, jim pustiti rogove. Ko jih pogledate, lahko opazite, da svoje glave vedno nosijo visoko in ponosno. Ko jim rogove odstranimo, so žalostne," je prepričan 67-letnik, ki je za ohranitev njihovih rogov začel lobirati pred devetimi leti, ko je svojo kravjo kmetijo na severovzhodu Švice predal v upravljanje svojemu sinu. "Nimamo pravice, da tem živalim modificiramo njihove fizične lastnosti,"je jasen pobudnik iniciative, njegovemu referendumskemu predlogu pa je podporo s podpisom izreklo blizu 120 tisoč ljudi.

Omenjenemu predlogu, ki bo tudi predmet jutrišnjega referenduma, švicarska vlada sicer odločno nasprotuje, saj bi morali kmetom izplačati na desetine milijonov evrov subvencij.