Svindal o raku na modih: Brez hitrega odkritja bi bilo lahko usodno

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Prepozno odkritje zdravstvenih težav je lahko usodno. K sreči je nekdanji smučarski kralj Aksel Lund Svindal zdravnika obiskal takoj, ko je na svojem telesu občutil spremembe. Na družbenem omrežju Facebook je tako delil svojo izkušnjo v boju z rakom na modih. Izrazil je zadovoljstvo s hitrim zdravljenjem, ki ga prestaja, obenem pa opozoril tudi na preboj stigme, ki obkroža najpogostejšega raka pri moških. Podobne izkušnje so imeli tudi znani Slovenci. Kako pogost je pri nas rak mod in kako ozaveščeni so moški pri nas?