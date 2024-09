SVIZ jasen: Naših otrok ne more učiti vsak, ki ima pet minut časa

Novo šolsko leto, težave v šolstvu pa stare, opozarjajo v sindikatu vzgoje in izobraževanja, kjer se še vedno sprašujejo, kdo bo poučeval naše otroke in vse prihodnje generacije, ko pa nihče več noče biti učitelj? Učiteljev, ki so tik pred upokojitvijo, je vse več, mladi pedagoški delavci pa se raje odločajo za bolje plačana dela v gospodarstvu. Tako ravnatelji nimajo druge izbire, kot da zaposlijo ljudi brez ustrezne izobrazbe. "Naših otrok ne more učiti vsak, ki ima pet minut časa," so jasni v šolskem sindikatu, vlado so pozvali, naj od besed preide k dejanjem.