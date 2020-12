SVIZ ogorčen nad načinom komunikacije vladnega govorca Jelka Kacina

4.1. je datum, ko naj bi se v šole vrnili učenci, vendar ministrica Kustečeva pravi, da je predvideno, da se v ponedeljek predvidoma vračajo učenci s posebnimi potrebami, v naslednjem krogu pa bodo sledili učenci prve triade. V SVIZ-u pa so ogorčeni nad načinom komuniciranja vladnega govorca Jelka Kacina, ki je v soboto sporočil, da se bodo morali učitelji in vzgojitelji pred vrnitvijo na delovna mesta, kar naj bi se zgodilo predvidoma 4. januarja, obvezno testirati. Prav tako opozarjajo, da se o tem, kako naj bi bila videti vrnitev v šole in vrtce, z njimi ni pogovarjal še ni nihče.