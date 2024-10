Svoboda: 'Gre za dobro znano politično igro'

"To je napad na predsednika vlade in rušitev te vlade," na kazensko ovadbo zoper premierja Roberta Goloba odgovarjajo v njegovem Gibanju Svoboda. Na dogajanje pa so se odzvale tudi druge stranke. V Levici od predsednika vlade pričakujejo dodatna pojasnila, v stranki Socialnih demokratov pa menijo, da obtožba postavlja pomembna vprašanja. In če v opozicijski SDS vložene ovadbe ne komentirajo, so v Novi Sloveniji jasni: "Če premier nima časa pojasnjevati resnice o domnevnem vmešavanju v delo Policije, je zdaj čas, da odstopi."