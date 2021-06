Svoj glas na referendumu o noveli zakona o vodah lahko oddate tudi na daljavo

Kaj določa prihajajoči referendum, ali poskuša ohraniti pitno vodo ali jo ogroža? Podporniki referenduma in vlada ostajajo na ločenih bregovih. Premier Janša je organizatorje označil za bolj ali manj znana imena z znanimi ozadji, ki da že imajo kupljene parcele na priobalnih pasovih in zato nasprotujejo zakonu. Da vlada s takšnimi izjavami in s trditvami, da nov zakon prinaša izboljšave za okolje, manipulira in širi laži, pa odgovarjajo člani gibanja za pitno vodo, ki kampanjo nadaljujejo po večjih mestih v Sloveniji. Za zavrnitev zakona o vodah mora biti na referendumu ne le več glasov proti kot za, temveč tudi volilna udeležba vsaj 20 odstotna. Referendum pa se bo odvil 11. julija - torej v času poletnih počitnic.

