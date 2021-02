Svoja vrata odprla večina trgovin, manjših od 400 kvadratnih metrov

Potem, ko se je v soboto odprla le dobra desetina vseh slovenskih trgovin, so v torek po testiranju zaposlenih svoja vrata odprle vse, manjše od 400 kvadratnih metrov. Spet lahko obratujejo tudi nekatere storitvene dejavnosti in servisne delavnice. Trgovci sicer obžalujejo, da so z novim odlokom ostale zaprte vse večje trgovine s pohištvom, opremo za dom in vrt ter večje trgovine z oblačili in obutvijo. Kako to veliko odprtje pozdravljajo trgovci in kaj ponudniki nekaterih servisnih storitev menijo o testiranju tako zaposlenih kot strank?