Svoje povedali tudi na KPK: 'Marsikaj pri nabavi računalnikov je šlo narobe'

Po Računskem sodišču je tudi KPK jasno ocenila nakup 13 tisoč računalnikov. Devet tisoč jih še zdaj čaka v skladišču. Kupljeni so bili brez jasnih ciljev, meril in kriterijev, pri postopku naročanja pa so zaznali resna korupcijska tveganja ter sum kršitve zakona o javnem naročanju. "Marsikaj pri nabavi je šlo narobe," je bil jasen predsednik KPK Robert Šumi. In marsikaj je narobe, da v državi, kjer z dobrodelnimi akcijami zbiramo sredstva za obisk morja in šolske potrebščine, računalnikov ne moremo in ne znamo razdeliti med tiste, ki jih potrebujejo. In zdaj, ko so svoje povedali tako na računskem sodišču in KPK-ju, ministrica ne bi smela več odlašati z edinim odzivom, ki pritiče stanju. To pa je odstop. A se zdi, da v Svobodi vendarle stvari vidijo drugače.