Starša namerava tožiti, ker sta ga spravila na svet brez njegovega dovoljenja

Raphael Samuel iz Mumbaja trdi, da enostavno ni prav, da se otroke spravi na ta svet, kjer morajo nato vse življenje trpeti. Dodaja, da seveda razume, da otroka pred njegovim spočetjem in rojstvom ni mogoče vprašati za dovoljenje, a kljub temu vztraja, da se sam ni odločil za to, da se rodi. In prav zaradi tega, naj bi bili po njegovih besedah, otroci upravičeni do odškodnine.

Samuelovo prepričanje izvira iz filozofskega prepričanja oziroma pogleda na svet, ki spodbuja 'antirodnost' in trdi, da je življenje na tem svetu tako polno trpljenja in bede, da bi se ljudje morali prenehati razmnoževati. Zaradi česar bi, po mnenju Samuela postopoma izginila človeška rasa, kar pa bi bilo veliko bolje za naš planet. "Človeštvo nima smisla. Veliko ljudi trpi. Če bi človeštvo izumrlo, bi bila to veliko bolje za Zemljo in živali. Poleg tega ne bi trpel noben človek. Človeški obstoj je popolnoma brez pomena,"je povedal za BBC. Gre za gibanje, ki v Indiji sicer počasi pridobiva vedno večjo podporo.

Samuel trdi, da so se mu prve tovrstne misli pojavile, ko je bil star le pet let: "Bil sem normalen otrok. Nekega dne sem bil zelo razdražen in nisem hotel v šolo, a starši so me kar naprej prepričevali, da moram iti. Zato sem ju vprašal: 'Zakaj sta me imela?' In moj oče ni imel odgovora. Če bi mi odgovoril, bi bilo moje mišljenje mogoče drugačno."

Ko je svoje misli kasneje zaupal tudi svojim staršem, naj bi mu mati dejala, da ga je imela, ko je bila zelo mlada ter da "je mislila, da nima druge možnosti": "Ampak prav to poskušam povedati - vsak ima drugo možnost,"pravi Samuel.

Pred letom dni je nato vzpostavil Facebook stran pod imenom Nihilanand, na kateri redno objavlja plakate, ki prikazujejo njega z lažno brado in predvsem antinatalistična gesla in slogane, kot so: 'Tvoji starši so te imeli namesto igrače ali psa, nič jim ne dolguješ, ti si njihova zabava'. Ter 'ali ne gre za ugrabitev in suženjstvo, če prisilimo otroka, da pride na svet in si ustvari kariero?'