Swiss zaradi težav z motorji prizemljil celotno floto airbusa A220

Švicarski letalski prevoznik Swiss Airlines, ki z današnjim dnem vzpostavlja lete med Ljubljano in Zürichom, je v torek prizemljil celotno floto novih airbusov A220, potem ko so na različnih letih zaznali težave z motorji.

Zaradi varnostnih pregledov motorjev so morali v družbi odpovedati okoli 100 letov in s tem "pokvariti" načrte okoli 10.000 potnikom.

Kot so še sporočili, 12 letal tega tipa že ponovno leti, danes jih bo poletelo še pet, do četrtka pa še preostalih 12.

Za prizemljitev so se pri Swissu odločili po težavah na liniji med letališčem Heathrow in Ženevo v torek. Zaradi domnevne odpovedi motorjev je morala posadka prisilno pristati v Parizu.

Podobne težave so sicer zaznali še na dveh letih, in sicer 25. julija in 16. septembra.

Airbus A220 je pravzaprav preimenovana serija letal CSeries kanadskega podjetja Bombardier, ki mu zaradi spora z boeingom ni uspelo letal spraviti na mednarodni trg. Airbus je tako s strateškim nakupom serije CSeries prehitel boeing pri gradnji in prodaji letal med 100 in 150 sedeži, ki razmišlja o prevzemu brazilskega letalskega giganta Embraer.