Sydney zaradi gozdnih požarov zajel gost dim

Sydney je zajel gost dim, ki se zaradi vetrov nad mesto vali iz gozdnih požarov, ki so zajeli zvezno državo Novi Južni Wales, piše BBC. Zaradi dima so vrednosti onesnaženja zraka v trenutku presegle dovoljene meje.

Več kot 50 ljudi so v bolnišnicah obravnavali zaradi zdravstvenih težav v zvezi z vdihavanjem dima. Oblasti so ljudem svetovale, naj se zadržujejo v notranjih prostorih, zunanje aktivnosti pa naj omejijo samo na najnujnejše. Še posebej to velja za ogrožene skupine, poroča CNN.